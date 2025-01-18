Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Gaziantep FK ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Çekişmeli maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Gaziantep FK 26 puanla 8. sırada yer aldı. Sipay Bodrum FK ise 16 puanla 16. sırada kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, Reeder Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Sipay Bodrum FK ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 51 Dioudis), Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim (Dk. 72 Lungoyi), Okereke (Dk. 87 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Ogün Özçiçek)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed (Dk.69 Pedro), Taylan Antalyalı, Okita (Dk. 87 Celal Dumanlı), Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 62 Dimitrov), Seferi (Dk. 62 Puscas)
Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk 82 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 80 Okita, Dk. 85 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK)