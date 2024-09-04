Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Ndiaye, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, "Badou Ndiaye'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.