"Taraftarlar bizleri çok seviyorlar"
Selçuk İnan'dan ilk mesaj: "Var gücümüzle çalışacağız"
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
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