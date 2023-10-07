Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu ve rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Mücadele sonrası kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu ve "İkinci yarıda Başakşehir’i sahada göremedim. Bu takım daha iyi olacak ve bu sene Süper Lig’de kalacak." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç içerisinde çok şansız olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Sumudica, "İkinci yarıda Başakşehir'i sahada göremedim. Maç çok zorlu oldu. 3. dakikada gelen golle birlikte geriye düştük. Daha sonrasında da kendi kalemize bir gol attık ve 2-0 gerideydik. İkinci yarı gerçekten iyi futbol oynadık. İyi şeyler yaptık fakat penaltıyı gole çevirseydik çok farklı olabilirdi. Benim takımım fiziksel olarak iyi durumdaydı. İkinci yarıda Başakşehir'in üzerinde iyi bir baskı oluşturduk. Golü atsaydık daha farklı olabilirdi. Ben daha başka ne yapabiliriz bilmiyorum. Maxim için şunu söyleyebilirim bu zamana kadar 18 penaltıyı gole çevirdi. Fakat bugün penaltıyı kaçırdı. Başakşehir, bugün şanslıydı. Bugün olmasa belki başka zaman olacaktı" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM DAHA İYİ OLACAK VE BU SENE SÜPER LİG'DE KALACAK"

Bu mağlubiyeti hak etmediklerini söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Gaziantep tarafına da teşekkür ediyorum. Onlara da bir söz veriyoruz, bu takım daha iyi olacak ve bu sene Süper Lig'de kalacak. Hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama bende teknik direktörüm ve herkese saygı duyuyorum. Hakemler şu anda daha şanslılar, VAR'dan uyarı gelebiliyor. Gördüğüm kadarıyla ikinci penaltıyı da kazanabilirdik. Başakşehir'de yine bir oyuncu topu eliyle kontrol etti. Hakemler saniyelik karar veriyorlar. VAR'ın kararına katılmıyorum. Onların fırsatı vardı, pozisyona bakmak için. Şunu da söylemek istiyorum. Avrupa'daki maçların hepsini takip ediyorum. Oyunu durdurmuyorlar. Oyuncular zaman geçiriyor. Birçok kez oyun durdu ama maçın sonuna 2 dakika ekledi. Sormak istiyorum bunun sebebi nedir? Herkes stada geliyor maçı izlemeye, ben takımı hazırlıyorum, herkes bir uğraş veriyor. Herkes futbol izlemek istiyor. İnsanlara şans verin oynasınlar. Bize de şans verin oynayalım. VAR'a gittiğiniz zaman, 5 değişiklik yapıldığı zaman yine 5 dakika uzatma veriliyor. Haklı değilsem kabul ediyorum. 21 yıllık hocalık kariyerim var, anlayabiliyorum" şeklinde konuştu.