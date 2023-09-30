Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.

Sezonun ilk 5 haftasını mağlubiyetlerle tamamlayan Gaziantep FK, ayrıca üst üste iki maç kazanarak kötü gidişi durdurdu.

SUMUDICA 3 MAÇTA 6 PUAN TOPLADI

Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 4 haftada puanla tanışmadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.

Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Sumudica, ligde çıktığı 3 maçta 6 puan toplamayı başardı.

Gaziantep FK, ligin 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak.