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Gaziantep FK 2-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU - ÖZET Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Gaziantep ekibi rakibini Draguş ve Ajeti'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve ilk 3 puanını elde etti. Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 21:59 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023- 22:06









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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u konuk etti.



Sumudica'nın öğrencileri rakibini Draguş'un 74. dakikada ve Ajeti'nin 90+5. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK ilk 3 puanını elde etti.



İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Samsunspor'a konuk olacak.



İstanbulspor ise önce hafta içinde erteleme maçında Galatasaray'ı konuk edecek daha sonra ise 7. hafta maçında Antalyaspor'u ağırlayacak.



İstanbulspor'un, aynı zamanda Samsunspor ile oynadığı maçta hava koşullları nedeniyle ertelenmişti.