Milli arada çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK'da transfer harekatı devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip kalesine Florin Nita'yı takviye etti.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK'da transfer harekatı devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip kalesine Florin Nita'yı takviye etti.

İŞTE GAZİANTEP FK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Sparta Prag forması giyen başarılı file bekçisi Florin Nita ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Florin Nita, Başkan Yardımcımız Güney Dağdeviren'in de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Florin Nita'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Florin Nita kimdir?

3 Temmuz 1987 yılında Romanya'nın Bükreş şehrinde dünyaya gelen Nita, futbola ülkesi takımlarından Chiajna takımında başladı. 2013 yılında Steaua Bükreş'e transfer olan Rumen Milli Kaleci, daha sonra ise 2018 yılında Sparta Prag'da forma giydi. Kariyerinde 313 resmi müsabakaya çıkan başarılı file bekçisi, 112 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. 19 kez de Romanya Milli Takımı'nda forma giyen Nita, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek.