Gaziantep Futbol Kulübü, takımın sportif direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan ile yollarını ayırdı.



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep ekibi, 2022-2023 sezonundan itibaren takımın sportif direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde, 2022-2023 sezonundan itibaren Sportif Direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze önemli katkılarda bulunan Sayın Adnan Erkan'a teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçte en içten dileklerimizle başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

