Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekipleri Rizespor ve Samsunspor, hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Rizespor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Samsunspor maçı 11 Temmuz Salı günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.