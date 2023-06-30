Gaziantep FK sezonu açtı!

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarına tesislerde yaptığı ilk antrenmanla start verdi.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, sezonda takıma yeni transferler yapılarak lige iyi bir takımla çıkacaklarını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine doğru tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda sporcular yaptıkları ısınma koşularının ardından açma ve germe hareketlerinde bulundu. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın depremde zorlu bir süreçten geçtiğini ve takımdan bazı futbolcuları başka takımlara satmak zorunda kaldıklarını söyledi. Sezona yeni transferlerle başlayacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, yeni sezonda güçlü bir takım kurmak istediklerini belirtti.

MEMİK YILMAZ: HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ

15 futbolcunun başka takıma kiraya verildiğini ve 5 futbolcunun da takımla yollarını ayırdığını söyleyen Memik Yılmaz, "Depremden sonra ligden çekilmemizle beraber toparlanma süreci yaşadık. Yaralarımızı sarmaya çalıştık. Yaklaşık 15 futbolcumuzu başka takımlara kiraya verdik. 5 tane futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık. Özellikle Figueiredo'yu Başakşehir'e satmak zorunda kaldık. Yeni sezonun bugün ilk antrenmanını yapıyoruz. Hata yapmak istemiyoruz. Yavaş yavaş kapalı olan transfer tahtamızı açmaya çalışıyoruz. Yeni transfer için hocamız ve sportif direktörümüzle görüşüyoruz. Eksiklerimiz olan üç beş futbolcuyu alıp yeni sezona iyi bir takım çıkartmayı düşünüyoruz" dedi.

"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

Oluşturulan yeni yönetimle futbolcuların uyum içerisinde çalışarak başarıyı yakalayacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Kongremizi yaptık icra kurulumuzu oluşturduk. Ben ve 14 icra kurulumuzla herkes üzerine düştüğü kadarıyla takımımıza bağış adı altında 2 milyon 500 bine tekabül eden 100'er bin dolar bağış yaptılar. Bundan sonrasında da yönetimle uyum içerisinde çalışacağız. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız 6 yıldır bu takımın her şeyini bilen bir evladımız olarak görüyoruz. Hem oyunculuk hem yardımcı hocalık döneminden kendisini biliyoruz. Erdal hocamız hem kişilik olarak hem karakter olarak iyi bir hoca. Ayrıca futbolcularımızın üzerinde ağırlığı olan iyi bir hocamız. Kendisinden beklenileni bu sezon verecektir diye düşünüyoruz" diye konuştu.