Göztepe Arda Kızıldağ Gaziantep FK'dan istedi!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Gaziantep FK'dan Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 12:55
Transferde hız kesmeyen Göztepe, kadrosunu daha da güçlendirmek için arayışlara geçti. Ara transfer döneminin başında kadrosuna Loue, Toure, Ngalina ve Hikmet Çiftçi takviyesini yapan sarı-kırmızılılar, transferde bu kez de Türk oyunculara yöneldi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. İzmir temsilcisi, şartların uygun olması durumunda bu iki transferi de gerçekleştirmesi bekleniyor.