2020-2022 sezonları arasında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Amedej Vetrih futbolu bıraktığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "2020-2022 sezonları arasında kulübümüzde başarıyla forma giyen ve aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Amedej Vetrih'e katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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