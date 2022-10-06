2020-2022 sezonları arasında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Amedej Vetrih futbolu bıraktığını açıkladı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "2020-2022 sezonları arasında kulübümüzde başarıyla forma giyen ve aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Amedej Vetrih'e katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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👏 2020-2022 sezonları arasında kulübümüzde başarıyla forma giyen ve aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Amedej Vetrih'e katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar dileriz!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 6, 2022
🙌🇸🇮 Hvala Amedej Vetrih! pic.twitter.com/Aw4ZcdAVrt