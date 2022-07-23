TRANSFER HABERİ: Mustafa Eskihellaç Gaziantep FK'da
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2022- 20:03
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız Mustafa Eskihellaç'ın transferi konusunda oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 25 yaşındaki genç milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. 27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalarına katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.