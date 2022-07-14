Gaziantep FK - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK ile Neftçi kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - NEFTÇİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Neftçi maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 16:00'da GFK TV YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak