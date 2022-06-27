Ömürcan Artan Gaziantep FK’da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK transferde nokta atış yapmaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Ömürcan Artan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022- 15:02