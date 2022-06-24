Gaziantep FK'da flaş ayrılık!
Bandırmaspor'dan Yunan takviyesi!
Steam'de indirim şöleni! Hangi oyunlarda indirim var?
ALES başvuruları başladı mı? ALES başvurusu nereden yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES KONULARI
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Almanlardan flaş Mesut Özil yorumu! "Dejavu" Almanlardan flaş Mesut Özil yorumu! "Dejavu" 12:40
Konyaspor'dan transfer açıklaması! "Biz anlaştık ancak..." Konyaspor'dan transfer açıklaması! "Biz anlaştık ancak..." 11:52
Okan Buruk'tan Fatih Terim itirafı! Okan Buruk'tan Fatih Terim itirafı! 11:25
Luis Campos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Luis Campos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 11:22
Jesus Beşiktaş'ın istediği yıldız için devreye girdi! Jesus Beşiktaş'ın istediği yıldız için devreye girdi! 11:08
Kombine fiyatları açıklandı! Kombine fiyatları açıklandı! 11:03
Daha Eski
Buruk'tan transfer sözleri! O bölgeye dikkat çekti Buruk'tan transfer sözleri! O bölgeye dikkat çekti 10:45
Melo'dan transfer önerisi! "Onu kaçırmayın" Melo'dan transfer önerisi! "Onu kaçırmayın" 10:39
Pjanic'e büyük şok! Ortada kaldı Pjanic'e büyük şok! Ortada kaldı 10:00
O gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor" O gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor" 09:51
"Trabzonspor transferde ısrarcı" "Trabzonspor transferde ısrarcı" 09:36
Kartal'a Morelos transferinde zorlu rakip! Kartal'a Morelos transferinde zorlu rakip! 09:19
SON DAKİKA