Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da!

Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Arda Kızıldağ, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 17:46