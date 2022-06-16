Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da!
Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Arda Kızıldağ, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 16.06.2022- 17:46
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Savunma oyuncusu Kızıldağ'ın geçmişine dair bilgilerin verildiği açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.