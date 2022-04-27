Süper Lig’de 34. hafta geride kalırken ilk düşen iki takım belli oldu. Yeni Malatyaspor ile Göztepe lige veda eden takımlar olmuştu. 42 puanla ligde yer alan Gaziantep Futbol Kulübü’nün ligde kalması ise sadece bir puana bağlı. İşte detaylar...

Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen ve son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalan 4 maçta en az bir puan alması gerekiyor.

Şu sıralarda düşme potasında bulunan Çaykur Rizespor ile Altay takımlarının 30'ar puanı bulunuyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalan 4 maçta en azından bir puan çıkarması bekleniyor. Bu alacağı bir puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, önümüzdeki 4 haftada Fenerbahçe, Kayserispor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.