Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen ve son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalan 4 maçta en az bir puan alması gerekiyor.
Şu sıralarda düşme potasında bulunan Çaykur Rizespor ile Altay takımlarının 30'ar puanı bulunuyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalan 4 maçta en azından bir puan çıkarması bekleniyor. Bu alacağı bir puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, önümüzdeki 4 haftada Fenerbahçe, Kayserispor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.