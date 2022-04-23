Öğrenciler 23 Nisan dolayısıyla Gaziantep FK-Göztepe karşılaşmasını ücretsiz izleyecek

Öğrenciler 23 Nisan dolayısıyla Gaziantep FK-Göztepe karşılaşmasını ücretsiz izleyecek

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Gaziantep FK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerin Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 14:16 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 14:40