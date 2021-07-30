Son dakika spor haberi: Gaziantep FK son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven'i kadrosuna kattı!
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, son olarak geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi Norveçli forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü'nden Torgeir Borven'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi 29 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla 30 maçta 10 gol 1 asist kaydetmişti.
İŞTE GAZİANTEP'TEN YAPILAN PAYLAŞIM
✍️ Yeni transferimiz Torgeir Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/mOfWjdWgzX— Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 30, 2021
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