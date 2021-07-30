30 Temmuz 2021, Cuma

GAZİANTEP FK

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK son olarak Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven'i kadrosuna kattı!

Gaziantep FK transferi resmen açıkladı!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, son olarak geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü forması giyen Torgeir Borven'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi Norveçli forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü'nden Torgeir Borven'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi 29 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla 30 maçta 10 gol 1 asist kaydetmişti.

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