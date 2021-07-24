24 Temmuz 2021, Cumartesi

GAZİANTEP FK

Son dakika transfer haberi: Hamza Mendyl Gaziantep FK'da!

Gaziantep FK Hamza Mendyl'i kadrosuna kattı!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen Fas uyruklu sol bek oyuncusu Hamza Mendyl’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin ardından kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuya başarılar dilendi.

Gaziantep Futbol Kulubü; İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal ve Vladyslav Kobylyanskyi transferlerinin ardından 6'ıncı transferinde de mutlu sona ulaştı. Gaziantep FK, Schalke 04' te forma giyen 23 yaşındaki Fas uyruklu sol bek oyuncusu Hamza Mendyl'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Transfer sonrası kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Schalke 04'de forma giyen Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Hamza Mendyl takımımızın kamp yaptığı Avusturya'ya gelerek, kulüp başkanımız Cevdet Akınal'ın da katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı. Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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