A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu!
A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk grup maçlarının statları belli oldu. Fransa ve İtalya'yı Türkiye'de ağırlayacak Ay-yıldızlılar, ardından Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak. Millilerin dört karşılaşması da TSİ 21.45'te başlayacak. İşte o statlar...
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın grup maçlarında kullanacağı statlar belli oldu.