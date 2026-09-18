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A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu!

A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk grup maçlarının statları belli oldu. Fransa ve İtalya'yı Türkiye'de ağırlayacak Ay-yıldızlılar, ardından Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak. Millilerin dört karşılaşması da TSİ 21.45'te başlayacak. İşte o statlar...

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A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 1

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın grup maçlarında kullanacağı statlar belli oldu.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 2

Ay-yıldızlılar, Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dört karşılaşmanın ikisini Türkiye'de, ikisini deplasmanda oynayacak.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 3

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yaptığı değişiklik nedeniyle milliler, 21 Eylül-6 Ekim arasındaki dönemde dört maça çıkacak.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 4

Türkiye, ilk iki karşılaşmada Fransa ve İtalya'yı kendi sahasında ağırlayacak.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 5

Ardından milliler, Belçika ve İtalya deplasmanlarında gruptaki ilk dört maçını tamamlayacak.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 6

Tüm karşılaşmalar TSİ 21.45'te başlayacak. İşte millilerin oynayacağı statlar...

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 7

25 Eylül Cuma günü Fransa ile oynanacak ilk maç Kocaeli Stadyumu'nda,

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 8

28 Eylül Pazartesi günü İtalya karşılaşması Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde,

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 9

2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanı Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda,

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu! 10

5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanı ise Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

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