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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları

Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal kupa organizasyonudur. Peki, bu kupa yolculuğu ne zaman başladı? Hangi takımlar bu kupaya kaç kez uzanabildi? Soruların yanıtları ve dahası haberimizde...

Giriş Tarihi:
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları 1

Ziraat Türkiye Kupası'na dair merak edilenler haberimizde... Kupada ilk olarak eski statüde çeyrek final maçlarına kadar tek maçlı eleme sistemi, çeyrek final ve yarı finalde çift maçlı eleme sistemi, finalde ise o sezon uygulanan sisteme göre tek ya da çift maç üzerinden oynanan final maçıyla şampiyon belirleniyordu.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları 2

2005-06 sezonu öncesi değiştirilen sistemle çeyrek finalden önce beşer takımlı dört grup oluşturuldu. Gruplardan önceki eleme aşaması yine tek maç üzerinden oynandı. Bu gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeyi başarırlarken çeyrek finalde ve yarı finalde çift maç üzerinden, finalde ise tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanan maçla şampiyon belirlenmeye başlandı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları 3

KUPAYA UZANAN TAKIMLAR

1962-1963 sezonunda başlayan ilk kupa organizasyonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Organizasyonda Galatasaray 19 kez bu kupayı müzesine taşırken, Beşiktaş 11, Trabzonspor 10, Fenerbahçe ise 7 defa kupayı kazandı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları 4

Altay, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor ikişer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor, Akhisarspor ve Demir Grup Sivasspor da birer kez kupa sevinci yaşayan takımlar oldu.

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