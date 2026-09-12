A Spor Trabzonspor Galerileri TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte maçtan kareler... Giriş Tarihi: 12 Eylül 2026 22:10 Son Güncelleme: 12 Eylül 2026 22:25 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR