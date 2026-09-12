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TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte maçtan kareler...

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TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 1
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 2
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 3
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 4
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER 5