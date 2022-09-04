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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına’da gündem bir kez daha Kaan Ayhan!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem bir kez daha Kaan Ayhan!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo mavili ekip Dorukhan Toköz'ün sakatlığı üzerine harekete geçti. Gündemdeki isim ise Kaan Ayhan. Karadeniz Fırtınası bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 04.09.2022- 00:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 06:52
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına’da gündem bir kez daha Kaan Ayhan!

Trabzonspor'un cuma gecesi oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığından dolayı uzun süre sahalardan uzak kalacak.

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