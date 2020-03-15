Hüseyin Çimşir'den flaş Sörloth kararı! Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Trabzonspor, ikinci sıradaki rakibi Başakşehir ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelcek. Kritik maç, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Trabzonspor - Başakşehir maçı öncesi her iki takımın teknik direktörleri de sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde netleştirirken, Hüseyin Çimşir, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Alexander Sörloth ile ilgili kararını da verdi. İşte Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...