15 Mart 2020, Pazar

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Hüseyin Çimşir'den flaş Sörloth kararı! Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Trabzonspor, ikinci sıradaki rakibi Başakşehir ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelcek. Kritik maç, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Trabzonspor - Başakşehir maçı öncesi her iki takımın teknik direktörleri de sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde netleştirirken, Hüseyin Çimşir, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Alexander Sörloth ile ilgili kararını da verdi. İşte Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 15.03.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 06:50
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Hüseyin Çimşir'den flaş Sörloth kararı! Başakşehir maçında...

Süper Lig'de bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bunlardan biri de Şenol Güneş Stadı'nda... 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor averajla önünde bulunduğu Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 16.00'da başlayacak zorlu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Maçın 4. hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Bu sezon çok konuşulan VAR'ın başında ise Mete Kalkavan oturacak.

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Hüseyin Çimşir'den flaş Sörloth kararı! Başakşehir maçında...

3 PUANDAN FAZLASI

Trabzonspor sahasında ağırlayacağı Başakşehir'i yenerek bir taşla iki kuş birden vurmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi kazandığı takdirde rakibiyle puan farkını 3'e çıkaracak. Sezon sonu için büyük önem taşıyan ikili averajı da eline geçirecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Bugün galibiyet halinde iki ekip sezonu aynı puanda tamamlarsa Trabzonspor puan cetvelinde üst sırada yer alacak.

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Hüseyin Çimşir'den flaş Sörloth kararı! Başakşehir maçında...

TARAFTAR ALINMAYACAK

Karadeniz temsilcisinin Başakşehir'i konuk edeceği mücadele seyircisiz oynanacak. Koronavirüs sebebiyle ligdeki tüm maçların taraftarsız oynanacağı açıklanmıştı.

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Hüseyin Çimşir'den flaş Sörloth kararı! Başakşehir maçında...

9-7 ÖNDE

Trabzonspor ile Başakşehir tarihlerinde 23 kez karşı karşıya geldiler. Karadeniz ekibi bu maçların 9'unu kazandı. Başakşehir'in 7 galibiyeti bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 38 defa fileleri sarsarken, kalesinde 28 gol gördü.

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Hüseyin Çimşir'den flaş Sörloth kararı! Başakşehir maçında...

DEZENFEKTE EDİLDİ

Süper Lig'de Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Şenol Güneş Stadı'nda hummalı bir çalışma yürütüldü. Önemli randevu öncesi koronavirüse karşı stat baştan sona dezenfekte edildi. Maç saatine kadar da çalışmalar sürdürülecek. Ayrıca antrenman tesisleri de en ücra köşelerine kadar dezenfekte edildi.

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