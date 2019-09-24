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Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede
2019 yılı Golden Boy ödülü için adaylar belirlendi. 40 futbolcunun yarıştığı ödül için Türkiye'den de bir futbolcu adaylar arasında yer alıyor. Golden Boy ödülü genç yıldız adaylarına verilen bir ödül ve şuanda dünya futboluna damga vuran yıldızlar gençken bu ödülün sahibi olmuştu. Golden Boy ödülünü daha önce Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sergio Aguero, Paul Pogba, Sterling, ve Martial gibi yıldızlar kazanmıştı. Peki, 2019 ödülü için yarışan 40 oyuncu kim? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 23:55
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