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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise Fransa'da Lille ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Alınan sonuçların ardından UEFA Ülke puanımız da güncellendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 2

Galatasaray ise Fransa'da Lille ile karşı karşıya geldi.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 3

Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi sarı kırmızılılar 4-2'lik skorla kazandı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 4

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 5

1- İNGİLTERE: 105.909

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 6

2- İTALYA: 90.446

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 7

3- İSPANYA: 85.246

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 8

4- ALMANYA: 83.404

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 9

5- FRANSA: 70.583

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 10

6- PORTEKİZ: 66.750

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 11

7- BELÇİKA: 61.250

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 12

8- HOLLANDA: 54.229

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 13

9- TÜRKİYE: 51.675

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 14

10- YUNANİSTAN: 45.813

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 15

11- POLONYA: 45.525

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 16

12- ÇEKYA: 45.525

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