UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise Fransa'da Lille ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Alınan sonuçların ardından UEFA Ülke puanımız da güncellendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.