Tehlike kapıya dayandı! Şampiyonluk yoksa Falcao da yok

Galatasaray'ın şampiyonluğa ya da en azından Şampiyonlar Ligi vizesine her zamankinden daha çok ihtiyacı va r. Gelir kalemlerinin azalması harcama limitlerini de etkileyecek. İşler ters giderse 451 milyon TL olan harcama limiti 300'lere düşecek ve yılda 7 milyon Euro alan Falcao'yu oynatmak da hayal olacak. Benzer tehlike Feghouli ve Belhanda için de var.