04 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Tehlike kapıya dayandı! Şampiyonluk yoksa Falcao da yok

Galatasaray'ın şampiyonluğa ya da en azından Şampiyonlar Ligi vizesine her zamankinden daha çok ihtiyacı va r. Gelir kalemlerinin azalması harcama limitlerini de etkileyecek. İşler ters giderse 451 milyon TL olan harcama limiti 300'lere düşecek ve yılda 7 milyon Euro alan Falcao'yu oynatmak da hayal olacak. Benzer tehlike Feghouli ve Belhanda için de var.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 02:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 06:36
ABONE OL
  • 1
  • 10
Tehlike kapıya dayandı! Şampiyonluk yoksa Falcao da yok

Yaz transfer sezonu çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da Radamel Falcao tehlikesi kapıya dayandı.

  • 2
  • 10
Tehlike kapıya dayandı! Şampiyonluk yoksa Falcao da yok

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yer alarak elde edilen gelirlerle mali tablosunu düzelten Galatasaray bu kez ciddi bir tehlike ile karşı karşıya geldi.

  • 3
  • 10
Tehlike kapıya dayandı! Şampiyonluk yoksa Falcao da yok

Sarı-kırmızılılar corona virüsü nedeniyle mali tabloyu düzeltmek adına futbolcularından maaş indirim talebinde bulunmuştu.

  • 4
  • 10
Tehlike kapıya dayandı! Şampiyonluk yoksa Falcao da yok

Futbolcularından şu ana kadar net bir cevap alamayan sarı-kırmızılıları endişendiren asıl konu 250 milyon TL'nin üzerindeki gelirin uçup gitme ihtimali.

  • 5
  • 10
Tehlike kapıya dayandı! Şampiyonluk yoksa Falcao da yok

Takvim'in haberine göre, haziran ayında liglerin yeniden başlaması beklenirken, Galatasaray şampiyon olamaması durumunda ağır bir faturayla karşılaşacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör