08 Kasım 2019, Cuma
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Taraftar çıldırdı! Fatih Terim'in yerine sürpriz isim...
Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılacağı Başakşehir'in hocası Okan Buruk'un getirileceği iddia edildi. Wolfsberger galibiyeti sonrası sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Medilpol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Fatih Terim'in yerine gelmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.11.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 19:44
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