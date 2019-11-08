08 Kasım 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Taraftar çıldırdı! Fatih Terim'in yerine sürpriz isim...

Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılacağı Başakşehir'in hocası Okan Buruk'un getirileceği iddia edildi. Wolfsberger galibiyeti sonrası sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Medilpol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Fatih Terim'in yerine gelmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 19:44
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Taraftar çıldırdı! Fatih Terim'in yerine sürpriz isim...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Real Madirid'e 6-0 mağlup olmasının ardından sarı kırmızılı ekipte kazan kaynamaya başladı.

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Taraftar çıldırdı! Fatih Terim'in yerine sürpriz isim...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonun ilk 10. haftasında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak son 30 yılın en kötü performansını gösterdi.

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Taraftar çıldırdı! Fatih Terim'in yerine sürpriz isim...

Geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor'da oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla Başakşehir'e gelmeyi hak eden, sezona sancılı başlasa da 3.haftadan sonra işleri rayına oturtan Okan Buruk'un dün akşam Wolfsberger galibiyeti sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yerine geleceği iddia edildi.

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Taraftar çıldırdı! Fatih Terim'in yerine sürpriz isim...

Saha içi sonuçlarıyla ve Avrupa vizyonuyla 'Gelecekte Galatasaray'ın yeni hocası, Fatih Terim'in veliahtı' yakıştırmaları alan Okan Buruk çıktığı 16 maçın 5'ini kaybederken, 46 yaşındaki çalıştırıcı ligde ise Ağustos'tan beri maç kaybetmiyor.

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Taraftar çıldırdı! Fatih Terim'in yerine sürpriz isim...

Ligde 16 puanla liderin sadece 3 puan gerisinde olan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise liderlik koltuğuna 7 puanla oturan Başakşehir taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplarken, Okan Buruk'un performansının yanı sıra kişiliği, duruşu ve mütevazı yapısıyla ön plana çıkması dikkat çekmeye başladı.

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