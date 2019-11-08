Taraftar çıldırdı! Fatih Terim'in yerine sürpriz isim...

Ligde 16 puanla liderin sadece 3 puan gerisinde olan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise liderlik koltuğuna 7 puanla oturan Başakşehir taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplarken, Okan Buruk'un performansının yanı sıra kişiliği, duruşu ve mütevazı yapısıyla ön plana çıkması dikkat çekmeye başladı.