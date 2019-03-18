18 Mart 2019, Pazartesi

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Spor yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursaspor deplasmanına konuk oldu. Lider Başakşehir'in Kayserispor deplasmanından beraberlikle dönmesinin ardından, puan farkını azaltmak için fırsat yakalayan sarı kırmızılı ekip, bu fırsatı kaçırmadı ve sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Usta yazarlar, Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 09:23
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Spor yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN YETİŞMİŞOĞLU | KAÇAN BALIK!
Aybaba, kadroda Onur Atasayar sürpriziyle herkesi şaşırttı! Sol bek Onur, bu sezon ilk kez ligde forma giydi; hem de sol açıkta!

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Spor yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

2 gün önce A Milli Takım'a seçilen Muhammed Şengezer yedek kaldı. 30 bine yakın taraftarın desteklediği Timsah, perdeyi erken açtı.

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Spor yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sağdan rüzgar gibi sıfıra inen Yusuf Erdoğan'ın nefis ortasına kale ağzından yatarak ayak koyan Sakho, tam 183 gün sonra gol orucunu bozdu.

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Spor yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sakatlanan Onur'un yerine Lima 38. dakikada girince, Timsah "fabrika ayarlarına" geri döndü! İşte o Lima, 4 dakika sonra topla buluştu, bekledi, ölçtü, biçti ve Saivet'ye nefis bir asist yaptı.

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Spor yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Saivet de ceza yayından öyle müthiş bir füze çıkardı ki; 90'daki örümcek ağlarını alıp farkı 2'ye çıkardı.

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