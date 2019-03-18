18 Mart 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Spor yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursaspor deplasmanına konuk oldu. Lider Başakşehir'in Kayserispor deplasmanından beraberlikle dönmesinin ardından, puan farkını azaltmak için fırsat yakalayan sarı kırmızılı ekip, bu fırsatı kaçırmadı ve sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Usta yazarlar, Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 09:23
- 1
- 53
- 2
- 53
- 3
- 53
- 4
- 53
- 5
- 53
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!