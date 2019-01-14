Serdar Azizin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçeden alacağı ücret

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Serdar Aziz'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor. Milli stoperin sarı-lacivertlilerden alacağı ücret belli oldu. İşte Serdar Aziz'in imza atacağı sözleşmenin detayları...
Giriş Tarihi: 14.01.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 01:40
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