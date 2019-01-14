23 Ocak 2019, Çarşamba

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Serdar Aziz'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'den alacağı ücret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor. Milli stoperin sarı-lacivertlilerden alacağı ücret belli oldu. İşte Serdar Aziz'in imza atacağı sözleşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 14.01.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 01:40
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Serdar Azizin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçeden alacağı ücret

Galatasaray ile ipleri koparan Serdar Aziz, Fenerbahçe için gün sayıyor.

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Serdar Azizin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçeden alacağı ücret

Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu futbolcu, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı.

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Serdar Azizin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçeden alacağı ücret

Beşiktaş ve yurtdışından da teklifler alan futbolcu, kariyerine Fenerbahçe ile devam etmek istediğini belirtti.

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Serdar Azizin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçeden alacağı ücret

Buna göre Serdar, bonservis sorunu çözüldüğü an 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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Serdar Azizin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçeden alacağı ücret

Futbolcunun alacağı ücret dahi belli oldu. Tecrübeli stoper, Galatasaray'daki ücretinin aynısını alacak.

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