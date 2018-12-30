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Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar
Slaven Bilic'in takımı Al İttihad'ın transfer etmek istediği Garry Rodrigues için Çinliler, Galatasaray'ın kapısını çaldı. İşte Galatasaray'da yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 30.12.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 12:18
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