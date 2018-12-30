30 Aralık 2018, Pazar

A SPOR GALERİ

Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar

Slaven Bilic'in takımı Al İttihad'ın transfer etmek istediği Garry Rodrigues için Çinliler, Galatasaray'ın kapısını çaldı. İşte Galatasaray'da yeni gelişme...

Giriş Tarihi: 30.12.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 12:18
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Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar

Garry Rodrigues için adeta açık artırma yaşanıyor!

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Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar

Transfer yapmak isteyen ancak bunun gerçekleşebilmesi için de oyuncu satmak zorunda kalan Galatasaray'da Garry Rodrigues için flaş bir teklif daha yapıldı!

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Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar

Milliyet'in haberine göre, Yeşil Burun Adalı oyuncuya Al İttihad'ın ardından Çin'den de teklif geldi.

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Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar

Bu sezon memnun kalmadığı Garry Rodrigues'in satışına sıcak bakan sarı-kırmızılılara Garry Rodrigues için ilk teklif Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımından geldi.

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Rodrigues için yeni talip! Teklif artırdılar

Slaven Bilic'in ekibi, Garry Rodrigues için 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

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