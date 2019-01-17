Ozan Kabakın sözleşmesinde flaş madde! Bayern Münihe gidecek

17 Ocak 2019, Perşembe
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Ozan Kabak'ın sözleşmesinde flaş madde! Bayern Münih'e gidecek
Galatasaray'ın 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın sözleşme detayları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.01.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 11:12
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