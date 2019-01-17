17 Ocak 2019, Perşembe

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Ozan Kabak'ın sözleşmesinde flaş madde! Bayern Münih'e gidecek

Galatasaray'ın 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın sözleşme detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.01.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 11:12
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Ozan Kabakın sözleşmesinde flaş madde! Bayern Münihe gidecek

Galatasaray'da sezon sonuna kadar kalacağı açıklanan ancak 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a gönderilen Ozan Kabak transferi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Ozan Kabakın sözleşmesinde flaş madde! Bayern Münihe gidecek

Sarı-kırmızılı takım, dün yaptığı açıklamada genç stoperin transferi için Alman ekibiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Ozan Kabakın sözleşmesinde flaş madde! Bayern Münihe gidecek

Öte yandan Ozan Kabak'ın transferiyle ilgili Alman basınından flaş bir iddia geldi.

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Ozan Kabakın sözleşmesinde flaş madde! Bayern Münihe gidecek

Kicker Gazetesi'nin haberine göre, Ozan Kabak'ın transferinde Bayern Münih de devreye girdi.

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Ozan Kabakın sözleşmesinde flaş madde! Bayern Münihe gidecek

Stuttgart'ın 12 milyon euro karşılığında transfer ettiği 18 yaşındaki stoperle yapılan anlaşma karşılığında bir sonraki transfer hakkının Alman devi Bayern Münih'te olacağı iddia edildi.

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