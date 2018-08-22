Onyekuru 25 milyon euro!

Galatasaray'a kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldızı sezon sonu almak çok zor olacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Everton ile yapılan pazarlıklarda 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Ancak bonservisi 25 milyon Euro olarak belirleyen İngiliz yetkililer ek maddeye izin vermedi.

Giriş Tarihi: 22.08.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





