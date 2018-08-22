    22 Ağustos 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Onyekuru 25 milyon euro!

    Galatasaray'a kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldızı sezon sonu almak çok zor olacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Everton ile yapılan pazarlıklarda 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Ancak bonservisi 25 milyon Euro olarak belirleyen İngiliz yetkililer ek maddeye izin vermedi.

    Giriş Tarihi: 22.08.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 10:38
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    Onyekuru 25 milyon euro!
    Onyekuru 25 milyon euro!

    Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçında Göztepe karşısında sergilediği futbol ve attığı şık golle Galatasaray taraftarını mest eden Henry Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in de yeni prensi oldu.

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    Onyekuru 25 milyon euro!
    Onyekuru 25 milyon euro!

    Feghouli'yi takımdan kesen ve ligde Onyekuru'ya formayı teslim eden hocasını da mahcup etmeyen Nijeryalı genç yetenek için, "Maç içinde attığı sprintleri saymaktan yorulduk. Topsuz alanda ondan hızlısı yok" yorumları yapıldı.

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    Onyekuru 25 milyon euro!
    Onyekuru 25 milyon euro!

    MALİYETİ İKİ MİLYON EURO

    Kiralama maliyeti yıllık ücreti ile birlikte sadece 2 milyon Euro (Kiralama bedeli 800 bin Euro, yıllık ücreti 1.2 milyon Euro) olan Onyekuru'nun sözleşmesinde 'satın alma opsiyonu' bulunmuyor.

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    Onyekuru 25 milyon euro!
    Onyekuru 25 milyon euro!

    Galatasaray yönetimi, Everton'a "Opsiyon koyalım'' önerisinde bulundu ancak İngilizler, "25 milyon Euro" cevabını verdi.

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    Onyekuru 25 milyon euro!
    Onyekuru 25 milyon euro!

    Everton indirim yapmadı ve sözleşmeye opsiyon koyulmadı.

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