27 Kasım 2019, Çarşamba
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Muslera'dan çok konuşulan hareket! Sosyal medyaya damga vurdu
Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 2'ye çıkarırken, Belçika ekibi ise puanını 3'e yükselterek gruplardaki son maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi bileti için avantaj elde etti. Öte yandan bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyi isimlerinden biri olan Fernando Muslera'nın yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:01
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