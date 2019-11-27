27 Kasım 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Muslera'dan çok konuşulan hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 2'ye çıkarırken, Belçika ekibi ise puanını 3'e yükselterek gruplardaki son maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi bileti için avantaj elde etti. Öte yandan bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyi isimlerinden biri olan Fernando Muslera'nın yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:01
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Muslera'dan çok konuşulan hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

ÖYLE TWEETLER ATTILAR Kİ...

Spor dünyasının ünlü yıldızlarının bazen attıkları tweetler ile gündemi oldukça meşgul etti. Sosyal medyayı etkin kullanan sporcuların tweetleri bazen kahkahaya sebep olurken bazen hüzünlendirdi. İşte sporcuların birbirinden komik paylaşımları.

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Muslera'dan çok konuşulan hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Yeni Malatyaspor forması giyerken, bir sporseverin kendisine attığı tweeti yanıtlayan Sadık Çiftpınar'ın bu paylaşımı çok konuşuldu.

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Muslera'dan çok konuşulan hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Austin Rivers

Rockets'in oyun kurucusu Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu ve aynı zamanda babası olan Doc Rivers için teknik faul istedi.

Rivers, Babasının hakemlerle hararetli şekilde tartıştığı esnadan el-kol hareketiyle 'teknik faul' talebinde bulundu. Hakemler daha sonra Doc Rivers'ı oyundan attı.

Austin Rivers, oyun dışı kalan babasını el sallayarak kenara gönderdi.

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Muslera'dan çok konuşulan hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Rivers daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Bu Şükran Günü garip olacak' ifadelereini kullandı.

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Muslera'dan çok konuşulan hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Spor dünyasının sıradışı isimlerinden biri olan LA Galaxy'den ayrılığını şu sözler duyurdu:

"Geldim, gördüm, yendim. Los Angeles Galaxy'e beni yeniden canlı hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin."

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