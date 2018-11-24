24 Kasım 2018, Cumartesi

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İşte Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz raporu!

Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz hakkındaki raporu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.11.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2018 15:23
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İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

Hakem Hüseyin Göçek yazdığı raporla da eleştiri ve sitem aldı.

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İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

1-1 sona eren Galatasaray- Konyaspor karşılaşmasına 90.dakikada hakem Hüseyin Göçek'in verdiği tartışmalı penaltı kararı damga vurdu.

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İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

Serdar Aziz'in, Skubic ile girdiği pozisyonda penaltı kararı veren hakem Hüseyin Göçek'e tepki yağdı.

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İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

Futbol Arena'nın haberine göre; Hakem Hüseyin Göçek raporunda, "Serdar Aziz penaltı kararı sonrasında 2 kez topu üzerime fırlattı" diye yazdı.

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