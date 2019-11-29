29 Kasım 2019, Cuma
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İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Anlaşma sağlandı...
Yaz transfer sezonunun en hareketli kulübü olan Galatasaray kadrosuna kattığı birçok yeni isimle kökten bir değişim yaşamıştı. Ancak bu kadar yıldız isme rağmen Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sonrası kolları sıvayan sarı kırmızılı yönetim yıldız isimle anlaşamaya vardı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 19:25
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