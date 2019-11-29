29 Kasım 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Yaz transfer sezonunun en hareketli kulübü olan Galatasaray kadrosuna kattığı birçok yeni isimle kökten bir değişim yaşamıştı. Ancak bu kadar yıldız isme rağmen Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sonrası kolları sıvayan sarı kırmızılı yönetim yıldız isimle anlaşamaya vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 19:25
  • 1
  • 22
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve birbirinden flaş transfrelere imza atan Galatasaray Ligde istediği sonuçlara ulaşamadı.

  • 2
  • 22
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile büyük bir yara aldı.

  • 3
  • 22
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip umutlarını zorlu Paris-Saint Germain deplasmanına bıraktı.

  • 4
  • 22
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Transferleri son güne bırakmak istemeyen Galatasaray, ocak ayı transferleri için kolları erken sıvadı.

  • 5
  • 22
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Tecrübeli Teknik Direktör Fatih Terim'in ocakta büyük değişiklik olacak demesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim çalışmalara başladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör