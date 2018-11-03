    03 Kasım 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdat'ın o anları...

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Giriş Tarihi: 03.11.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 03.11.2018 11:21
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    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

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    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girerkek yumruk, kafa ve tokatlar havada uçuştu.

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    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Sahanın ortası adeta ringe dönerken, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın son bölümünde Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçe Roberto Soldado arasında yaşanan gerginlik, bitiş düdüğünün ardından kavgaya dönüştü.

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    Herkes bunu konuşuyor! İşte Muğdatın o anları...

    Galatasaray'ın yıldız ismi Muğdat Çelik'in Jailson'u saha içerisinde kovalaması dikkatlerden kaçmadı

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