    28 Ağustos 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    G.Saray'ın yeni stoperi Milan'dan

    Ndiaye'yi bir sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray transfere ara vermiyor!

    Giriş Tarihi: 28.08.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 12:38
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    G.Saray'ın yeni stoperi Milan'dan
    G.Sarayın yeni stoperi Milandan

    Ndiaye'yi bir sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray transfere ara vermiyor!

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    • 12
    G.Saray'ın yeni stoperi Milan'dan
    G.Sarayın yeni stoperi Milandan

    İddiaya göre, Cim Bom aradığı stoperi Milan'da buldu.

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    G.Saray'ın yeni stoperi Milan'dan
    G.Sarayın yeni stoperi Milandan

    Sarı kırmızılılarda yeni hedefin İtalyan devi Milan'da forma giyen 31 yaşındaki Cristian Zapata olduğu öğrenildi.

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    G.Saray'ın yeni stoperi Milan'dan
    G.Sarayın yeni stoperi Milandan

    İtalyan ekibinin gözden çıkardığı 31 yaşındaki Kolombiyalı stoperle anlaşan sarı-kırmızılılar, bu transferi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

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    G.Saray'ın yeni stoperi Milan'dan
    G.Sarayın yeni stoperi Milandan

    Cim-Bom, İtalyanlara bonservis olarak 1.5 milyon euro önerdi. Milan, pazarlık masasına 2.5 milyon euro ile otururken, taraflar arasında bazı ufak pürüzlerin kaldığı bildirildi.

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