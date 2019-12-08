Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Muslera tanınmaz halde...

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın dün akşam oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına Fernando Muslera damga vurdu. Tecrübeli kaleci bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gördü. Bu sezon ligde 6 maçta kalesini gole kapatan Muslera bu alanda Beşiktaş'ın kalecisi Karius ile birlikte zirvede yer alırken, Uruguaylı yıldızın sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı çok konuşuldu. Anlaşılan o ki Uruguaylı' ya yıllar çok iyi davranmış. İşte o kare...