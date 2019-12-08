08 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Muslera tanınmaz halde...

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın dün akşam oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına Fernando Muslera damga vurdu. Tecrübeli kaleci bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gördü. Bu sezon ligde 6 maçta kalesini gole kapatan Muslera bu alanda Beşiktaş'ın kalecisi Karius ile birlikte zirvede yer alırken, Uruguaylı yıldızın sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı çok konuşuldu. Anlaşılan o ki Uruguaylı' ya yıllar çok iyi davranmış. İşte o kare...

Giriş Tarihi: 08.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 19:25
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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Muslera tanınmaz halde...

İŞTE BAŞTA FERNANDO MUSLERA OLMAK ÜZERE ÜNLÜ FUTBOLCULARIN DEĞİŞİMLERİ

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Muslera tanınmaz halde...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Muslera tanınmaz halde...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Muslera tanınmaz halde...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Muslera tanınmaz halde...

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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