08 Aralık 2019, Pazar
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Görenler şaştı kaldı! Galatasaraylı Muslera tanınmaz halde...
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın dün akşam oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına Fernando Muslera damga vurdu. Tecrübeli kaleci bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gördü. Bu sezon ligde 6 maçta kalesini gole kapatan Muslera bu alanda Beşiktaş'ın kalecisi Karius ile birlikte zirvede yer alırken, Uruguaylı yıldızın sosyal medyada ortaya çıkan bu fotoğrafı çok konuşuldu. Anlaşılan o ki Uruguaylı' ya yıllar çok iyi davranmış. İşte o kare...
Giriş Tarihi: 08.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 19:25
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