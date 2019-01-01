02 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Gomis'ten flaş açıklama! "Geri dönmeyi çok isterim"

Galatasaray'ın ayrıldıktan sonra yerini dolduramadığı Bafetimbi Gomis, verdiği geniş röportajda sarı-kırmızılı ekip ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 01.01.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 23:05
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Gomisten flaş açıklama! Geri dönmeyi çok isterim

Yaz aylarında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı yönetimin "para" nedeniyle ayrıldığını birçok kez deklare ettiği Bafetimbi Gomis, verdiği özel röportajda ileride Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi.

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Gomisten flaş açıklama! Geri dönmeyi çok isterim

Galatasaray yönetiminin kendisiyle yolları ayırdığını belirten Gomis, "Türkiye'de para nedeniyle yaşanan krizin nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi ve bu da ligi zayıflattı.

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Gomisten flaş açıklama! Geri dönmeyi çok isterim

Yaz aylarında istediği teklifleri alamayan Galatasaray, transfer için benimle temasa geçti ve bir karar vermemiz gerekti.

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Gomisten flaş açıklama! Geri dönmeyi çok isterim

Benim ilk tercihim Galatasaray'daki macerama devam etmekti. Bu kulübe aşıktım, İstanbul'a aşıktım. Taraftarların enerjisi, sportif almanda seviye... 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım.

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Gomisten flaş açıklama! Geri dönmeyi çok isterim

Gol kralı oldum, yabancı oyuncular için 29 golle rekor kırdım. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu kazandım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik ve o harika statta, Şampiyonlar Ligi müziği'ni duymak istedim.

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