Gomisten flaş açıklama! Geri dönmeyi çok isterim

02 Ocak 2019, Çarşamba
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Gomis'ten flaş açıklama! "Geri dönmeyi çok isterim"
Galatasaray'ın ayrıldıktan sonra yerini dolduramadığı Bafetimbi Gomis, verdiği geniş röportajda sarı-kırmızılı ekip ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 01.01.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 23:05
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