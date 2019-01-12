12 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Golcü oyuncudan flaş Galatasaray itirafı!

Sezonun ikinci yarısı için forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adı sarı-kırmızılılarla anılan golcü oyuncu, Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 16:20
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Golcü oyuncudan flaş Galatasaray itirafı!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Golcü oyuncudan flaş Galatasaray itirafı!

Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar önceliği stoper ve forvet transferlerine vermişti.

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Golcü oyuncudan flaş Galatasaray itirafı!

Aslan, geçtiğimiz günlerde Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves forması giyen stoper Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan sol bek Emre Taşdemir ile sözleşme imzalamıştı.

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Golcü oyuncudan flaş Galatasaray itirafı!

Savunmasını güçlendiren Galatasaray'da sırada forvet transferi var.

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Golcü oyuncudan flaş Galatasaray itirafı!

Cimbom'un adı ilk olarak Falcao ile anılmış, Kolombiyalı golcünün haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek A Spor'a yaptığı açıklamada "Falcao'nun transferinde şartların olgunlaştığını ve Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu açıklamıştı.

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