12 Ocak 2019, Cumartesi
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Golcü oyuncudan flaş Galatasaray itirafı!
Sezonun ikinci yarısı için forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adı sarı-kırmızılılarla anılan golcü oyuncu, Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.01.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 16:20
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