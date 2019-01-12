Golcü oyuncudan flaş Galatasaray itirafı!

Sezonun ikinci yarısı için forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adı sarı-kırmızılılarla anılan golcü oyuncu, Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.