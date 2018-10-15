    15 Ekim 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Garry Rodrigues giderse yerine o gelecek

    Garry Rodrigues'in takımdan ayrılması durumunda Cimbom o ismin peşine düşecek...

    Giriş Tarihi: 15.10.2018 00:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 00:47
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    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek
    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek

    İki İspanyol devi Valencia ve Villarreal'in transfer listesindeki Garry Rodrigues için alternatif isim belirlendi.

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    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek
    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek

    İspanyol basını geçtiğimiz günlerde Valencia ile Villarreal'in Garry Rodrigues'i transfer etmek için kıyasıya rekabete girişeceğini yazmıştı.

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    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek
    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek

    "Garry için savaş çıkacak" diyen İspanyollar iki kulübün de transfer için ara transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlandığını ifade etmişti.

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    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek
    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek

    Rodrigues için yapılacak ciddi bir teklif ise Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.

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    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek
    Garry Rodrigues giderse yerine Lei Wu gelecek

    Başarılı oyuncunun da La Liga'da oynamak istediği ve teklif gelmesi halinde ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor.

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