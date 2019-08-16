16 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Galatasaray'da, sarı kırmızılı taraftarları tecrübeli oyuncunun emekliliğini istedi. Diagne'nin 26. dakikada yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Selçuk İnan, karşılaşmanın 29. dakikasında vuruştan yararlanamayınca taraftarlar isyan etti.

Giriş Tarihi: 16.08.2019 21:45
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Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!

Sosyal medyada en çok konuşulan konular listesine giren Selçuk İnan, kaçırdığı penaltı sonrası taraftarlar tarafından adeta yaylım ateşine tutuldu. İşte Twitter'daki Selçuk İnan isyanı ile yorumlar...

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Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
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Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
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Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
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Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
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