16 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaraylı oyuncunun emekliliğini istediler!
Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Galatasaray'da, sarı kırmızılı taraftarları tecrübeli oyuncunun emekliliğini istedi. Diagne'nin 26. dakikada yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Selçuk İnan, karşılaşmanın 29. dakikasında vuruştan yararlanamayınca taraftarlar isyan etti.
Giriş Tarihi: 16.08.2019 21:45
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