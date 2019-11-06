Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Sarı-kırmızılılar dünya yıldızı santrforu transfer ederek büyük bir sükse yapmıştı. Falcao'nun Türkiye'ye adım atması yeri yerinden oynatmış, binlerce taraftar karşılamaya giderek görülmemiş bir tören düzenlenmişti. Ancak Radamel Falcao'nun şu ana kadarki göstermiş olduğu performans büyük hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız yaklaşık 1 aydır tek bir resmi maçta forma giymezken, ne zaman sahalara döneceği merak konusu olmuştu. Falcao'nun sosyal medyada patlayan bu fotoğrafları olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Falcao'nun yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.