06 Kasım 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Sarı-kırmızılılar dünya yıldızı santrforu transfer ederek büyük bir sükse yapmıştı. Falcao'nun Türkiye'ye adım atması yeri yerinden oynatmış, binlerce taraftar karşılamaya giderek görülmemiş bir tören düzenlenmişti. Ancak Radamel Falcao'nun şu ana kadarki göstermiş olduğu performans büyük hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız yaklaşık 1 aydır tek bir resmi maçta forma giymezken, ne zaman sahalara döneceği merak konusu olmuştu. Falcao'nun sosyal medyada patlayan bu fotoğrafları olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Falcao'nun yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 12:27
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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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