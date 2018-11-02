    02 Kasım 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray'ın yeni transferi ortalığı salladı! İsmi yetti...

    Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, yeni transferine lisans çıkardı sosyal medya sallandı.

    Giriş Tarihi: 02.11.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2018 10:47
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    Galatasarayın yeni transferi ortalığı salladı! İsmi yetti...

    Galatasaray yeni transferine lisans çıkardı ve beklemeye geçti...

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    Galatasarayın yeni transferi ortalığı salladı! İsmi yetti...

    Galatasaray, 18 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty'e lisans çıkardı.

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    Galatasarayın yeni transferi ortalığı salladı! İsmi yetti...

    Cimbom, 18 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti. Genç oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

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    Galatasarayın yeni transferi ortalığı salladı! İsmi yetti...

    Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf, oyuncunun isminin uzun olması, bir anda gündeme oturmuştu ama...

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    Galatasarayın yeni transferi ortalığı salladı! İsmi yetti...

    tff.org'a girilip kadroya bakıldığında gerçek anlaşıldı. Genç futbolcu ekim ayından beri Galatasaray'da deneniyordu.

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