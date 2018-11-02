Galatasarayın yeni transferi ortalığı salladı! İsmi yetti...

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Galatasaray'ın yeni transferi ortalığı salladı! İsmi yetti...
Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, yeni transferine lisans çıkardı sosyal medya sallandı.
Giriş Tarihi: 02.11.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2018 10:47
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