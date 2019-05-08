18 Mayıs 2019, Cumartesi

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte bonservis bedeli

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ilk transferini bitiriyor. Sarı-kırmızılılar, prensip anlaşması sağladığı 19 yaşındaki yıldızı İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2019 19:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 10:23
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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte bonservis bedeli

Gelecek sezon için takviye çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte bonservis bedeli

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar ilk imzayı attırıyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte bonservis bedeli

Nijerya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı ve futbolcu resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın Nijeryalı stoper için 300 bin dolar bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte bonservis bedeli

Ozornwafor, Galatasaray'a transferine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umarım anlaşmayı tamamlarız. Galatasaray çok büyük takım ve Türkiye benim için müthiş bir mücadele yeri" ifadelerini kullandı.

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