30 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor bakın nereli
Galatasaray, Emre Mor transferini bitirdi. İspanyol basınının son dakika olarak geçtiği haberde Galatasaray'ın Emre Mor ve Celta Vigo ile anlaştığı, milli futbolcunun antrenmana çıkmayarak takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Sarı kırmızılı taraftarlar Emre Mor ile ilgili merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 16:08
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