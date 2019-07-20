30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor bakın nereli

Galatasaray, Emre Mor transferini bitirdi. İspanyol basınının son dakika olarak geçtiği haberde Galatasaray'ın Emre Mor ve Celta Vigo ile anlaştığı, milli futbolcunun antrenmana çıkmayarak takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Sarı kırmızılı taraftarlar Emre Mor ile ilgili merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 16:08
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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor bakın nereli

CANER ERKİN (BALIKESİR)

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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor bakın nereli

GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)

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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor bakın nereli

OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor bakın nereli

YUNUS AKGÜN (İSTANBUL)

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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor bakın nereli

ORKAN ÇINAR (BURSA İNEGÖL)

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