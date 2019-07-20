Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor bakın nereli

Galatasaray, Emre Mor transferini bitirdi. İspanyol basınının son dakika olarak geçtiği haberde Galatasaray'ın Emre Mor ve Celta Vigo ile anlaştığı, milli futbolcunun antrenmana çıkmayarak takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Sarı kırmızılı taraftarlar Emre Mor ile ilgili merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...